Людей из Версаля эвакуировали из-за угрозы взрыва

Во вторник, 17 октября, во Франции состоялась эвакуация людей из Версальского дворца из-за угрозы взрыва.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал BFMTV.

Источники телеканала в полиции рассказали, что получили сообщение о заминировании. Взрывотехники уже выехали на место.

В пресс-службе Версальского дворца проинформировали, что эвакуация была проведена из "соображений безопасности". До конца дня Версальский палац будет закрыт для посещений.

Напомним, в субботу людей из Версальского дворца также эвакуировали из-за угрозы взрыва. А перед этим эвакуировали людей из музея Лувра.