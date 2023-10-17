Людей из Версаля эвакуировали из-за угрозы взрыва
Вторник, 17 октября 2023, 14:47
Во вторник, 17 октября, во Франции состоялась эвакуация людей из Версальского дворца из-за угрозы взрыва.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал BFMTV.
Источники телеканала в полиции рассказали, что получили сообщение о заминировании. Взрывотехники уже выехали на место.
В пресс-службе Версальского дворца проинформировали, что эвакуация была проведена из "соображений безопасности". До конца дня Версальский палац будет закрыт для посещений.
Напомним, в субботу людей из Версальского дворца также эвакуировали из-за угрозы взрыва. А перед этим эвакуировали людей из музея Лувра.
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