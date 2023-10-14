У Парижі слідом за Лувром евакуювали Версаль

Після обіду у суботу через можливу загрозу слідом за музеєм Лувра евакуювали Версальський палац.

Про це повідомляє Le Parisien, пише "Європейська правда".

Причиною для евакуації стало анонімне повідомлення про нібито замінування, надіслане на поштову скриньку поліції. На місце вирушила команда фахівців, до кінця дня Версаль вже не відкриють.

Après le musée du Louvre ce matin, évacuation en cours au Château de #Versailles. La raison reste pour l'heure Inconnue. Tout se passe dans le calme. pic.twitter.com/TLz3DMn8zQ — Charles Ducrocq (@DucrocqCharles) October 14, 2023

Окрім того, ненадовго евакуйовували один із залів Ліонського вокзалу (у Парижі) через залишену без нагляду сумку. Тривога виявилася хибною.

Перед цим, як відомо, евакуювали музей Лувра.

Нагадаємо, з вечора п’ятниці у Франції почав діяти найвищий рівень терористичної загрози, до заходів безпеки залучили 7 тисяч військових. Таке рішення ухвалив уряд після того, як у містечку на півночі країни 20-річний хлопець родом з Чечні скоїв ісламістський напад у ліцеї і вбив одного вчителя. Після цього затримали близько десятка осіб.