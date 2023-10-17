У Нідерландах росіянину за обхід санкцій ЄС проти РФ загрожує 3 роки в’язниці

Прокуратура Нідерландів вимагає для росіянина Дмитрія К. тюремного ув'язнення терміном на три роки і штрафу в 350 тисяч євро – його підозрюють в обході санкцій ЄС проти Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія NOS.

Минулого року обвинувачений систематично відправляв мікрочипи і безпілотники в Росію з села в нідерландській провінції Гелдерланд через Мальдіви і Казахстан. Постачання могли бути використані російською армією у війні проти України.

Повідомляється, що К. підробив документи, щоб приховати торгівлю. Прокуратура вважає, що чоловік "свідомо і брутально ігнорував" торговельні обмеження і таким чином увічнив російське військове насильство проти України.

"У цій справі йдеться про набагато більше, ніж просто про намагання власника малого бізнесу підзаробити. Товар постачався для оборонної промисловості", – заявили в прокуратурі.

Самого підозрюваного у залі суду не було: після того, як йому призупинили дію запобіжного заходу, він разом з родиною виїхав до Росії. Прокуратура врахувала той факт, що він втік, при визначенні суворості обвинувачення.

Зазначається, що це перша справа про ігнорування санкцій проти Росії, яка буде передана на розгляд нідерландського кримінального суду. Винесення вироку заплановане на 31 жовтня.

Як повідомляли, цього місяця прокуратура Нідерландів покарала чотири нідерландські компанії та вісім осіб за допомогу РФ в будівництві Керченського мосту до Криму.

Нагадаємо, 23 червня Рада ЄС затвердила 11-й пакет санкцій проти Росії, спрямований переважно на боротьбу з обходом існуючих санкцій.