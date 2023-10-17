В Нидерландах россиянину за обход санкций ЕС против РФ грозит три года тюрьмы

Прокуратура Нидерландов требует для россиянина Дмитрия К. тюремного заключения сроком на три года и штрафа в 350 тысяч евро – его подозревают в обходе санкций ЕС против России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания NOS.

В прошлом году обвиняемый систематически отправлял микрочипы и беспилотники в Россию из деревни в нидерландской провинции Гелдерланд через Мальдивы и Казахстан. Поставки могли быть использованы российской армией в войне против Украины.

Сообщается, что К. подделал документы, чтобы скрыть торговлю. Прокуратура считает, что мужчина "сознательно и грубо игнорировал" торговые ограничения и таким образом увековечил российское военное насилие против Украины.

"В этом деле речь идет о гораздо большем, чем просто попытки владельца малого бизнеса подзаработать. Товар поставлялся для оборонной промышленности", – заявили в прокуратуре.

Самого подозреваемого в зале суда не было: после того, как ему приостановили действие меры пресечения, он вместе с семьей уехал в Россию. Прокуратура учла тот факт, что он сбежал, при определении строгости обвинения.

Отмечается, что это первое дело об игнорировании санкций против России, которое будет передано на рассмотрение нидерландского уголовного суда. Вынесение приговора запланировано на 31 октября.

Как сообщалось, в этом месяце прокуратура Нидерландов наказала четыре нидерландских компании и восемь человек за помощь РФ в строительстве Керченского моста в Крым.

Напомним, 23 июня Совет ЕС утвердил 11-й пакет санкций против России, направленный преимущественно на борьбу с обходом существующих санкций.