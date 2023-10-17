Президентка Грузії позбавила громадянства ексгенпрокурора з паспортом РФ

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі у вівторок підписала указ про позбавлення громадянства колишнього генерального прокурора Отара Парцхаладзе, який потрапив під санкції США й, як з’ясувалось, має громадянство Росії.

Про це йдеться в короткому повідомленні адміністрації президентки Грузії, яке цитує "Європейська правда".

У повідомленні не вказуються причини, з яких Зурабішвілі підписала указ про позбавлення Парцхаладзе громадянства саме зараз.

Нагадаємо, що минулого місяця вона відмовилась це робити, мотивуваши це тим, що у Грузії проти ексгенпрокурора ведеться розслідування, й він має бути покараний саме як громадянин Грузії.

США запровадили санкції проти Парцхаладзе 14 вересня, його ім'я міститься в переліку підсанкційних осіб Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США.

Чому саме Парцхаладзе потрапив під американські санкції, не уточнювали. Водночас у вересні 2022 року Національне агентство з питань запобігання корупції України внесло його до переліку пов’язаних із грузинською політичною елітою осіб.

НАЗК стверджує, що Парцхаладзе "є одним із учасників олігархічного правління та захоплення грузинської держави з боку Бідзіни Іванішвілі", який лобіює інтереси одного з найбагатших людей Росії – Владіміра Євтушенкова – в питаннях обходу санкцій.

Парцхаладзе назвав санкції США проти нього "вінцем десятирічної дискредитаційної кампанії" і вважає, що вони були "інспіровані конкретними людьми".

Парцхаладзе був генеральним прокурором Грузії з листопада по грудень 2011 року. Його призначення стало одним із перших кадрових рішень уряду, сформованого пов’язаною з Іванішвілі партією "Грузинська мрія".

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