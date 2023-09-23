Президентка Грузії відмовилась позбавляти громадянства ексгенпрокурора з паспортом РФ

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася позбавляти грузинського громадянства ексгенпрокурора Отара Парцхаладзе, який потрапив під американські санкції за звинуваченням у зв'язках із ФСБ.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в заяві, поширеній адміністрацією президента Грузії.

"Отара Парцхаладзе викрили в шпигунстві, проти нього розпочато розслідування. Виходячи з інтересів держави, президент Грузії не вважає за доцільне припиняти його грузинське громадянство на цьому етапі", – йдеться в заяві.

Зурабішвілі вважає, що якщо Парцхаладзе й треба покарати, то він має бути покараний саме як громадянин Грузії, додають у заяві.

Цього тижня Мін'юст Грузії передав на підпис президенту документи, аби позбавити Парцхаладзе громадянства Грузії. Це сталося після того, як стало відомо, що він набув російського громадянства і не здійснив необхідних процедур для збереження грузинського.

США запровадили санкції проти Парцхаладзе 14 вересня, його ім'я міститься в переліку підсанкційних осіб Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США.

Чому саме Парцхаладзе потрапив під американські санкції, не уточнювали. Водночас у вересні 2022 року Національне агентство з питань запобігання корупції України внесло його до переліку пов’язаних із грузинською політичною елітою осіб.

НАЗК стверджує, що Парцхаладзе "є одним із учасників олігархічного правління та захоплення грузинської держави з боку Бідзіни Іванішвілі", який лобіює інтереси одного з найбагатших людей Росії – Владіміра Євтушенкова – в питаннях обходу санкцій.

Парцхаладзе назвав санкції США проти нього "вінцем десятирічної дискредитаційної кампанії" і вважає, що вони були "інспіровані конкретними людьми".

Парцхаладзе був генеральним прокурором Грузії з листопада по грудень 2011 року. Його призначення стало одним із перших кадрових рішень уряду, сформованого пов’язаною з Іванішвілі партією "Грузинська мрія".