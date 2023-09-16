Ексгенпрокурор Грузії відреагував на потрапляння до санкційного списку США

Колишній генеральний прокурор Грузії Отар Парцхаладзе прокоментував рішення США запровадити проти нього санкції.

Про це йдеться в листі Парцхаладзе, надісланому телеканалу Rustavi 2, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Online".

У листі колишній грузинський генпрокурор називає санкції США проти нього "вінцем десятирічної дискредитаційної кампанії" і вважає, що вони були "інспіровані конкретними людьми".

"Грузинське суспільство прекрасно знає, що протягом 10 років я не тільки обіймав посаду на державній службі, але також не маю жодного зв'язку з державними відомствами... Я буду використовувати всі наявні в моєму розпорядженні правові та юридичні можливості для того, щоб довести, що рішення про запровадження проти мене несправедливих санкцій ґрунтується не на фактах, а на наклепницькій кампанії суб'єктів із конкретними інтересами", – наголошує Парцхаладзе.

Він має намір вимагати від Держдепу, а також від "авторів організованої проти мене кампанії і причетних до неї людей представити хоча б один факт, один доказ, який хоча б мінімально підкріпить цю неправдиву інформацію".

Санкції проти Парцхаладзе були запроваджені 14 вересня. Його ім'я міститься в переліку підсанкційних осіб Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США, оприлюдненому в четвер. З наведеної інформації випливає, що в ексгенпрокурора Грузії є грузинське й російське громадянства.

Чому саме Парцхаладзе потрапив під американські санкції, не уточнили. Водночас у вересні 2022 року Національне агентство з питань запобігання корупції України внесло його до переліку пов’язаних із грузинською політичною елітою осіб.

НАЗК стверджує, що Парцхаладзе "є одним із учасників олігархічного правління та захоплення грузинської держави з боку Бідзіни Іванішвілі", який лобіює інтереси одного з найбагатших людей Росії – Владіміра Євтушенкова – в питаннях обходу санкцій.