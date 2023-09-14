Колишній генпрокурор Грузії опинився під санкціями США

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти колишнього генерального прокурора Грузії Отара Парцхаладзе.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Ім’я Парцхаладзе міститься в переліку підсанкційних осіб Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США, оприлюдненому в четвер. З наведеної інформації випливає, що в ексгенпрокурора Грузії є грузинське й російське громадянства.

Фото: Радіо Свобода

Чому саме Парцхаладзе потрапив під американські санкції, не уточнюється. Водночас у вересні 2022 року Національне агентство з питань запобігання корупції України внесло його до переліку пов’язаних із грузинською політичною елітою осіб.

НАЗК стверджує, що Парцхаладзе "є одним із учасників олігархічного правління та захоплення грузинської держави з боку Бідзіни Іванішвілі", який лобіює інтереси одного з найбагатших людей Росії – Владіміра Євтушенкова – в питаннях обходу санкцій.

Отар Парцхаладзе був генеральним прокурором Грузії з листопада по грудень 2011 року. Його призначення стало одним із перших кадрових рішень уряду, сформованого пов’язаною з Іванішвілі партією "Грузинська мрія".

Парцхаладзе пішов у відставку через місяць після роботи, коли з’ясувалось, що він має судимість у Німеччині: у 2001 році його притягали до відповідальності за крадіжку та розбій.

Нагадаємо, у квітні Держдеп США застосував санкційний механізм уперше в історії грузино-американських відносин, запровадивши санкції проти трьох чинних і одного колишнього грузинського судді.

Їх звинуватили в "підриві верховенства закону і віри суспільства в судову систему Грузії". Візові обмеження для чотирьох грузинських суддів та членів їхніх сімей введено "у зв'язку з їхньою причетністю до великомасштабної корупції".

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