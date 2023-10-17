Президентка Грузії ветувала скандальний закон "про намети"

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ветувала скандальний закон із поправками до закону "Про збори і маніфестації", які опозиція називає "російськими".

Про це йдеться на її сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

"Перед початком процесу імпічменту в парламенті президентка підписала наказ про припинення грузинського громадянства Отара Парцхаладзе та наклала вето на зміни до закону "Про збори і маніфестації" як ще одного антиєвропейського закону", – йдеться у повідомленні.

Раніше голова партії влади Грузії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що скандальний закон не будуть давати на підпис президентці згідно з процедурою.

"Парламент ухвалив цей закон не на підставі статей 45 і 46 Конституції Грузії, а на підставі статті 36. Відповідно, закон без підпису президента набуде чинності негайно", – сказав він.

"Як заявила президентка Грузії 22 червня 2022 року, вона скористається правом вето щодо всіх тих законів, які суперечать демократичному будівництву країни і духу рекомендацій Євросоюзу. Відповідно, президентка накладе вето на закон "Про збори і маніфестації", який обмежує свободу зібрань і висловлення думок", - заявили у відповідь на це у пресслужбі президентки.

Нагадаємо, поправки до закону "Про збори і маніфестації" дозволять заборонити під час мітингів встановлювати як намети, так і сцени для виступів. Також можна заборонити використання пристроїв, що підсилюють звук.

Для такої заборони достатньо визнати, що ці конструкції перешкоджають роботі державних органів влади, заважають правоохоронцям виконувати свої обов’язки або "становлять загрозу для учасників зборів".

Ініціатори пояснюють поспіх в ухваленні законопроєкту буцімто необхідністю гарантувати безпеку держустановам і громадянам Грузії, посилаючись на заяву Служби держбезпеки від 18 вересня про те, що нібито певна група осіб готує в країні дестабілізацію та заворушення за "українським сценарієм", кінцевою метою яких є зміна влади насильницьким шляхом.