Парламент Грузії остаточно ухвалив скандальний закон "про намети", списаний з РФ

Грузинський парламент, який контролює партія влади "Грузинська мрія", в четвер ухвалив у третьому й остаточному читанні поправки до закону "Про збори і маніфестації", які опозиція називає "російськими".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на портал SOVA.

За "наметовий закон" проголосували 74 грузинські депутати, проти були 22. Третє читання відбулось незабаром після другого, що свідчить про швидкість, із якою "Грузинська мрія" хоче ухвалити поправки.

Для набуття законопроєктом чинності його має підписати президентка Грузії. Але навіть її вето парламентарі можуть подолати двома третинами голосів, які в "Грузинської мрії" є.

Поправки мають увійти до закону "Про збори і маніфестації", згідно з якими учасникам зборів і маніфестацій заборонять зводити "тимчасові конструкції", якщо це зокрема заважає поліції забезпечувати порядок, а органам влади – нормально функціонувати.

У порушників можуть конфіскувати предмета правопорушення. Їм також загрожує штраф у розмірі 500 ларі (майже 7 тисяч гривень) та адміністративне позбавлення волі на строк до 15 діб. Якщо порушник є організатором акції, розмір штрафу зростає до 5000 ларі (майже 70 тисяч гривень).

Авторами та ініціаторами законопроєкту є депутати від "Грузинської мрії". Вони вимагають якнайшвидшого розгляду та ухвалення законопроєкту, "з огляду на необхідність ефективного і своєчасного реагування" на загрози, зазначені в заяві Служби безпеки.

Ініціатори пояснюють поспіх буцімто необхідністю гарантувати безпеку держустановам і громадянам Грузії, посилаючись на заяву Служби держбезпеки від 18 вересня про те, що нібито певна група осіб готує в країні дестабілізацію та заворушення за "українським сценарієм", кінцевою метою яких є зміна влади насильницьким шляхом.

Тим часом перед парламентом Грузії триває акція. Незадоволені рішенням влади проштовхнути "російські поправки" приходять із прапорами, наметами та іншими атрибутами, які з ухваленням законодавчих змін стануть незаконними предметами.

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