Президент Грузии ветировала скандальный закон "о палатках"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ветировала скандальный закон с поправками к закону "О собраниях и манифестациях", которые оппозиция называет "российскими".

Об этом говорится на ее странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

"Перед началом процесса импичмента в парламенте президент подписала приказ о прекращении грузинского гражданства Отара Парцхаладзе и наложила вето на изменения в закон "О собраниях и манифестациях" как еще одного антиевропейского закона", – говорится в сообщении.

Ранее председатель партии власти Грузии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что скандальный закон не будут давать на подпись президенту согласно процедуре.

"Парламент принял этот закон не на основании статей 45 и 46 Конституции Грузии, а на основании статьи 36. Соответственно, закон без подписи президента вступит в силу немедленно", – сказал он.

"Как заявила президент Грузии 22 июня 2022 года, она воспользуется правом вето в отношении всех тех законов, которые противоречат демократическому строительству страны и духу рекомендаций Евросоюза. Соответственно, президент наложит вето на закон "О собраниях и манифестациях", который ограничивает свободу собраний и выражения мнений", – заявили в ответ на это в пресс-службе президента.

Напомним, поправки в закон "О собраниях и манифестациях" позволят запретить во время митингов устанавливать как палатки, так и сцены для выступлений. Также можно запретить использование устройств, усиливающих звук.

Для такого запрета достаточно признать, что эти конструкции препятствуют работе государственных органов власти, мешают правоохранителям выполнять свои обязанности или "представляют угрозу для участников собрания".

Инициаторы объясняют спешку в принятии законопроекта якобы необходимостью обеспечить безопасность госучреждений и граждан Грузии, ссылаясь на заявление Службы госбезопасности от 18 сентября о том, что якобы определенная группа лиц готовит в стране дестабилизацию и беспорядки по "украинскому сценарию", конечной целью которых является смена власти насильственным путем.