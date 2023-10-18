Байден хоче поставити лідерам Ізраїлю низку жорстких запитань, але "як друг"

Президент США Джо Байден ставитиме "жорсткі питання" на зустрічах з ізраїльськими лідерами під час поїздки на Близький Схід.

Як пише "Європейська правда", про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі на борту літака Air Force One під час польоту до Тель-Авіва, повідомляє Reuters.

"Він ставитиме жорсткі запитання, він ставитиме їх як друг, як справжній друг Ізраїлю, але він ставитиме їм деякі питання", – сказав Кірбі.

Кірбі відмовився уточнити, які саме питання Байден має намір поставити, окрім того, "які їхні плани на майбутнє".

Очікується, що Байден відвідає країну в середу.

Перед цим Байден раніше провів телефонні розмови з прем'єром Ізраїлю та главою Палестинської національної адміністрації Махмудом Аббасом.

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