Байден хочет задать лидерам Израиля ряд жестких вопросов, но "как друг"

Президент США Джо Байден будет задавать "жесткие вопросы" на встречах с израильскими лидерами во время поездки на Ближний Восток.

Как пишет "Европейская правда", об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби на борту самолета Air Force One во время полета в Тель-Авив, сообщает Reuters.

"Он будет задавать жесткие вопросы, он будет задавать их как друг, как настоящий друг Израиля, но он будет задавать им некоторые вопросы", – сказал Кирби.

Кирби отказался уточнить, какие именно вопросы Байден намерен задать, кроме того, "каковы их планы на будущее".

Ожидается, что Байден посетит страну в среду.

Перед этим он провел телефонные разговоры с премьером Израиля и главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.

Читайте также: Как теракты в Израиле меняют политику ЕС в отношении региона и что делать Украине.