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Байден провів переговори з прем'єром Ізраїлю та главою Палестинської автономії

Неділя, 15 жовтня 2023, 08:59

Президент США Джо Байден провів телефонні розмови з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та главою Палестинської автономії Махмудом Аббасом на тлі підготовки Ізраїлю до операції у секторі Гази.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Білий дім.

Під час телефонних розмов американський лідер наголосив на подальшій підтримці Ізраїлю з боку США, а також на необхідності надання гуманітарної допомоги палестинському цивільному населенню.

Байден також поінформував ізраїльського лідера про військову підтримку США та повторив своє застереження проти будь-яких спроб розширити конфлікт, йдеться в повідомленні.

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У розмові з Аббасом президент детально описав зусилля США з координації дій з партнерами для запобігання розширенню конфлікту, і обидва лідери обговорили необхідність збереження стабільності на Західному березі річки Йордан та в регіоні, йдеться в заяві Білого дому.

Напередодні Армія оборони Ізраїлю оголосила, що завершує підготовку до операції у секторі Гази із залученням різних родів військ. 

Очікується, що невдовзі Ізраїль почне наземну операцію у секторі Гази, проте її масштаби і орієнтовний час початку достеменно невідомі.

Перед цим Ізраїль порадив цивільним палестинцям залишити північну частину сектору Гази у визначений часовий проміжок.

Неофіційно повідомляли, що США, Ізраїль та Єгипет досягли домовленості щодо виїзду з Гази на територію Єгипту іноземних громадян. 

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