Литва потерпає від погроз про мінування: понад 2000 повідомлень за ніч

В ніч на середу, 18 жовтня, різні литовські установи, компанії та організації отримали низку російськомовних електронних листів з погрозами вибухів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT з посиланням на дані литовської поліції.

За даними Департаменту поліції, листи було надіслано приблизно на дві тисячі адрес і отримано з п'яти різних адрес електронної пошти.

"Рівень загрози залишається незмінним, ми просимо дотримуватися спільних рекомендацій поліції та Національного центру кризового управління, відповідальні служби працюють на повну потужність", – зазначили правоохоронці.

Поліція просить голів організацій, які отримали погрози, і надалі дотримуватися оновлених у вівторок рекомендацій і консультуватися з правоохоронними органами.

Установам та організаціям пропонується ще раз переглянути свої плани евакуації, оцінити їх і перевірити, як вони працюють на практиці.

Минулої п'ятниці школи і дитячі садки по всій Литві отримали 900 дзвінків з погрозами про замінування, але всі вони виявилися помилковими. Повідомлялося, що погрози були російськомовними.

Повідомлення з погрозами продовжили надходити до литовських установ і поліції в неділю ввечері.

За даними Департаменту державної безпеки, загрози вибухів виявилися "цілеспрямованою і скоординованою атакою, здійсненою за ініціативою ворожих держав".