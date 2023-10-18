Литва потерпає від погроз про мінування: понад 2000 повідомлень за ніч
В ніч на середу, 18 жовтня, різні литовські установи, компанії та організації отримали низку російськомовних електронних листів з погрозами вибухів.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT з посиланням на дані литовської поліції.
За даними Департаменту поліції, листи було надіслано приблизно на дві тисячі адрес і отримано з п'яти різних адрес електронної пошти.
"Рівень загрози залишається незмінним, ми просимо дотримуватися спільних рекомендацій поліції та Національного центру кризового управління, відповідальні служби працюють на повну потужність", – зазначили правоохоронці.
Поліція просить голів організацій, які отримали погрози, і надалі дотримуватися оновлених у вівторок рекомендацій і консультуватися з правоохоронними органами.
Установам та організаціям пропонується ще раз переглянути свої плани евакуації, оцінити їх і перевірити, як вони працюють на практиці.
Минулої п'ятниці школи і дитячі садки по всій Литві отримали 900 дзвінків з погрозами про замінування, але всі вони виявилися помилковими. Повідомлялося, що погрози були російськомовними.
Повідомлення з погрозами продовжили надходити до литовських установ і поліції в неділю ввечері.
За даними Департаменту державної безпеки, загрози вибухів виявилися "цілеспрямованою і скоординованою атакою, здійсненою за ініціативою ворожих держав".