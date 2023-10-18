Литва страдает от псевдоминирований: более 2000 русскоязычных угроз за ночь

В ночь на среду, 18 октября, различные литовские учреждения, компании и организации получили ряд русскоязычных электронных писем с угрозами взрывов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT со ссылкой на данные литовской полиции.

По данным Департамента полиции, письма были отправлены примерно на две тысячи адресов и получены с пяти различных адресов электронной почты.

"Уровень угрозы остается неизменным, мы просим придерживаться совместных рекомендаций полиции и Национального центра кризисного управления, ответственные службы работают на полную мощность", – отметили правоохранители.

Полиция просит глав организаций, которые получили угрозы, и в дальнейшем придерживаться обновленных во вторник рекомендаций и консультироваться с правоохранительными органами.

Учреждениям и организациям предлагается еще раз пересмотреть свои планы эвакуации, оценить их и проверить, как они работают на практике.

В прошлую пятницу школы и детские сады по всей Литве получили 900 звонков с угрозами о минировании, но все они оказались ложными. Сообщалось, что угрозы были русскоязычными.

Сообщения с угрозами продолжили поступать в литовские учреждения и полицию в воскресенье вечером.

По данным Департамента государственной безопасности, угрозы взрывов оказались "целенаправленной и скоординированной атакой, осуществленной по инициативе враждебных государств".