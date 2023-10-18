Литва пропонує Молдові допомогу в розробці моделі управління кризовими ситуаціями

Канцлерка уряду Литви Гедре Бальчітіте висловила підтримку Молдові в прискоренні європейської інтеграції, а також запропонувала допомогу в розробці національної системи управління кризовими ситуаціями.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила на четвертій Конференції прихильників Молдови у Кишиневі, повідомляє LRT.

Литва готова поділитися з Молдовою своїм досвідом межах аналізу застосування інституційних рішень, правового регулювання та спільної розробки стратегії реформ, а також допомогти у створенні постійної системи моніторингу загроз та впровадженні відповідних технологій.

За словами посадовиці, оскільки РФ продовжує війну проти України, Молдова стикається з численними викликами національній безпеці, маючи справу з зовнішніми загрозами та гібридним тиском.

"Дивлячись у майбутнє, Молдова повинна продовжувати зміцнювати стійкість свого суспільства, в тому числі перед обличчям гібридних загроз. Це вимагає добре функціонуючої національної системи управління кризовими ситуаціями та адміністративних ресурсів", – наголосила Бальчітіте.

Вона також додала, що європейська інтеграція Молдови залишається одним з головних пріоритетів зовнішньої політики Литви.

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Молдова може й далі розраховувати на підтримку її євроінтеграційних прагнень.

У червні 2022 року лідери ЄС надали Молдові статус кандидата разом з Україною. Очікують, що на початку листопада Єврокомісія оприлюднить оцінку щодо перспективи подальшого приєднання України і Молдови до ЄС.

Молдова хоче якнайшвидше вступити до ЄС, щоб захиститися від російської загрози. Опитування незмінно показують, що більшість громадян країни підтримують приєднання до Євросоюзу.