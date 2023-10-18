Литва предлагает Молдове помощь в разработке модели управления кризисными ситуациями

Канцлер правительства Литвы Гедре Бальчитите выразила поддержку Молдове в ускорении европейской интеграции, а также предложила помощь в разработке национальной системы управления кризисными ситуациями.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила на четвертой Конференции сторонников Молдовы в Кишиневе, сообщает LRT.

Литва готова поделиться с Молдовой своим опытом в рамках анализа применения институциональных решений, правового регулирования и совместной разработки стратегии реформ, а также помочь в создании постоянной системы мониторинга угроз и внедрении соответствующих технологий.

По словам чиновницы, поскольку РФ продолжает войну против Украины, Молдова сталкивается с многочисленными вызовами национальной безопасности, имея дело с внешними угрозами и гибридным давлением.

"Глядя в будущее, Молдова должна продолжать укреплять устойчивость своего общества, в том числе перед лицом гибридных угроз. Это требует хорошо функционирующей национальной системы управления кризисными ситуациями и административных ресурсов", – подчеркнула Бальчитите.

Она также добавила, что европейская интеграция Молдовы остается одним из главных приоритетов внешней политики Литвы.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Молдова может и дальше рассчитывать на поддержку ее евроинтеграционных стремлений.

В июне 2022 года лидеры ЕС предоставили Молдове статус кандидата вместе с Украиной. Ожидается, что в начале ноября Еврокомиссия обнародует оценку относительно перспективы дальнейшего присоединения Украины и Молдовы к ЕС.

Молдова хочет как можно быстрее вступить в ЕС, чтобы защититься от российской угрозы. Опросы неизменно показывают, что большинство граждан страны поддерживают присоединение к Евросоюзу.