Противник допомоги Україні. Аналізуємо кандидата у спікери Палати представників США

Джим Джордан — головний кандидат у спікери Палати представників США від республіканців. Він — один із найактивніших захисників Дональда Трампа і виступає проти допомоги Україні в принципі.

Й хоча перша спроба Джима Джордана обратись провалилася, у нього ще є шанси стати спікером.

Що варто знати про, можливо, наступного спікера Палати представників США читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка "На 100% людина Трампа": головне про Джима Джордана, кандидата у спікери у Конгресі США.

Якщо Кевін Маккарті, який позбувся посади спікера Палати представників, міг похизуватися порівняно успішною бізнес-кар’єрою до походу в політику, то 59-річний Джим Джордан був професійним реслером.

Джордан навіть брав участь у відборі на Олімпійські ігри 1988 року, але невдало.

Цю біографічну деталь ми згадуємо не просто так. Джордан часто покликається на неї, пояснюючи свою агресивну манеру спілкування в Конгресі. В одному з останніх інтерв’ю він прямо каже, що розглядає підготовку до комітетських засідань як реслерський поєдинок.

У конгресмена за плечима також ступінь магістра педагогіки й диплом юриста, хоча адвокатського іспиту він так і не склав.

До початку своєї політичної кар’єри Джордан майже вісім років працював помічником тренера команди реслерів Університету штату Огайо, де й здобув магістерський диплом.

З 1994 по 2000 рік він тричі успішно обирається до нижньої палати легіслатури Огайо, а у 2000 й 2004-му — так само успішно стає сенатором штату.

У 2006 році Джим Джордан обирається до Палати представників — як і в усі подальші роки.

Чим він запам’ятався за 16 років роботи в Палаті представників?

"Джордан був терористом як законодавець ще під час роботи в Палаті представників і сенаті Огайо. Терористом. Законодавчим терористом", – заявив його колишній колега по Республіканській партії, ексспікер палати Джон Бейнер (до речі, теж з Огайо).

Саме Джим Джордан співзаснував у 2015 році групу "Кокус свободи", яка об’єднала його однодумців — так само ультраправих республіканців, які пізніше стануть найпалкішими прихильниками Дональда Трампа.

Він причетний до найбільш резонансних шатдаунів у сучасній історії США — 16-денної зупинки роботи федерального уряду у 2013 році через медичну реформу демократа Барака Обами й 35-денної у 2018 році, викликаної бажанням Трампа отримати гроші на стіну на кордоні з Мексикою.

При цьому законодавчі досягнення Джима Джордана за 16 років роботи в Конгресі — мінімальні. За ефективністю роботи над законами він у самому низу рейтингу.

Жоден законопроєкт, до якого Джордан був причетний із 2006 року, не став законом.

У нинішньому скликанні Конгресу Джордан очолює впливовий юридичний комітет Палати представників і відіграє одну з провідних ролей у розслідуванні стосовно імпічменту Джо Байдена.

У чому секрет популярності неефективного конгресмена? Ймовірно, одна з причин — дуже близькі відносини Джордана з Трампом.

Джим Джордан — один із найбільших скептиків допомоги Києву. Ініціатива "Республіканці для України", яка просуває підтримку України серед республіканського електорату й політиків, поставила йому за це жирну "двійку".

Отже, Палата представників США досі лишається без спікера. Без голови нижня палата Конгресу не може голосувати за бюджетне законодавство — а отже, й допомогу для України. І не лише України, а й Ізраїлю, щодо підтримки якого серед конгресменів суперечок значно менше.

Найбільш реалістичним видається варіант, за якого Палата представників тимчасово розширить повноваження виконувача обов’язків спікера (нині це Патрік Макгенрі), аби ухвалити бюджетне законодавство на 2024 рік і повернутись до питання обрання нового голови вже потім.

Докладніше – у матеріалі Олега Павлюка "На 100% людина Трампа": головне про Джима Джордана, кандидата у спікери у Конгресі США.