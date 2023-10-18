Противник помощи Украине. Анализируем кандидата в спикеры Палаты представителей США

Джим Джордан – главный кандидат в спикеры Палаты представителей США от республиканцев. Он – один из самых активных защитников Дональда Трампа и выступает против помощи Украине в принципе.

И хотя первая попытка Джима Джордана избраться провалилась, у него еще есть шансы стать спикером.

Что стоит знать о, возможно, следующем спикере Палаты представителей США читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка "На 100% человек Трампа": главное о Джиме Джордане, кандидате в спикеры в Конгрессе США.

Если Кевин Маккарти, который лишился должности спикера Палаты представителей, мог похвастаться сравнительно успешной бизнес-карьерой до похода в политику, то 59-летний Джим Джордан был профессиональным реслером.

Джордан даже участвовал в отборе на Олимпийские игры 1988 года, но неудачно.

Эту биографическую деталь мы упоминаем не просто так. Джордан часто ссылается на нее, объясняя свою агрессивную манеру общения в Конгрессе. В одном из последних интервью он прямо говорит, что рассматривает подготовку к комитетским заседаниям как реслерский поединок.

У конгрессмена за плечами также степень магистра педагогики и диплом юриста, хотя адвокатский экзамен он так и не сдал.

До начала своей политической карьеры Джордан почти восемь лет работал помощником тренера команды реслеров Университета штата Огайо, где и получил магистерский диплом.

С 1994 по 2000 год он трижды успешно избирается в нижнюю палату легислатуры Огайо, а в 2000 и 2004-м – так же успешно становится сенатором штата.

В 2006 году Джим Джордан избирается в Палату представителей – как и во все последующие годы.

Чем он запомнился за 16 лет работы в Палате представителей?

"Джордан был террористом как законодатель еще во время работы в Палате представителей и сенате Огайо. Террористом. Законодательным террористом", – заявил его бывший коллега по Республиканской партии, экс-спикер палаты Джон Бейнер (кстати, тоже из Огайо).

Именно Джим Джордан соучредил в 2015 году группу "Кокус свободы", которая объединила его единомышленников – таких же ультраправых республиканцев, которые позже станут самыми ярыми сторонниками Дональда Трампа.

Он причастен к самым резонансным шатдаунам в современной истории США – 16-дневной остановке работы федерального правительства в 2013 году из-за медицинской реформы демократа Барака Обамы и 35-дневной в 2018 году, вызванной желанием Трампа получить деньги на стену на границе с Мексикой.

При этом законодательные достижения Джима Джордана за 16 лет работы в Конгрессе – минимальны. По эффективности работы над законами он в самом низу рейтинга.

Ни один законопроект, к которому Джордан был причастен с 2006 года, не стал законом.

В нынешнем созыве Конгресса Джордан возглавляет влиятельный юридический комитет Палаты представителей и играет одну из ведущих ролей в расследовании по импичменту Джо Байдена.

В чем секрет популярности неэффективного конгрессмена? Вероятно, одна из причин – очень близкие отношения Джордана с Трампом.

Джим Джордан – один из самых больших скептиков помощи Киеву. Инициатива "Республиканцы для Украины", продвигающая поддержку Украины среди республиканского электората и политиков, поставила ему за это жирную "двойку".

В общем, Палата представителей США до сих пор остается без спикера. Без председателя нижняя палата Конгресса не может голосовать за бюджетное законодательство – а значит, и помощь для Украины. И не только Украине, но и Израилю, относительно поддержки которого среди конгрессменов споров значительно меньше.

Наиболее реалистичным представляется вариант, при котором Палата представителей временно расширит полномочия исполняющего обязанности спикера (сейчас это Патрик Макгенри), чтобы принять бюджетное законодательство на 2024 год и вернуться к вопросу избрания нового председателя уже потом.

Подробнее – в материале Олега Павлюка "На 100% человек Трампа": главное о Джиме Джордане, кандидате в спикеры в Конгрессе США.