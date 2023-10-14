Республіканці висунули противника допомоги Україні на посаду спікера Палати представників

Конгресмен-республіканець від штату Огайо Джим Джордан був висунутий своєю партією на посаду спікера Палати представників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

59-річний Джордан був номінований на цю посаду після того, як Кевін Маккарті був відправлений у відставку, а ще один претендент на цю посаду Стівен Скаліз зняв свою кандидатуру.

У четвер стало зрозуміло, що Скаліз не отримає підтримки 217 з 221 республіканців у Палаті представників, однак наразі незрозуміло, чи вдасться Джордану її домогтися.

Колишній президент Дональд Трамп підтримав Джордана всього через кілька днів після усунення Маккарті. Джордан був одним з найактивніших захисників Трампа, коли йому двічі оголошували імпічмент протягом його президентського терміну 2017-21 років.

Вперше Джордан є засновником жорстко налаштованого Кокусу свободи Палати представників – групи, яку колишній спікер-республіканець Джон Бейнер назвав "законодавчими терористами".

Джим Джордан також виступає проти збільшення допомоги США Україні.

Нагадаємо, 3 жовтня посади спікера Палати представників позбувся Кевін Маккарті. Це сталось під тиском ультраправого крила своєї Республіканської партії, де його звинуватили в співпраці з демократами й "таємній угоді" щодо допомоги Україні.

Палата представників США не зможе ухвалювати нові закони, в тому числі і щодо допомоги Україні, до обрання нового спікера.

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