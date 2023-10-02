Виїзд населення з Карабаху зупинився на позначці понад 100 тисяч

Виїзд мешканців Карабаху до Вірменії зупинився на позначці 100 514 осіб, рейси евакуаційних автобусів припиняються.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда".

На вечір 1 жовтня до Вірменії з Карабаху прибули 100 514 осіб. Так званий омбудсмен невизнаної вірменської республіки у регіоні заявив, що до міста Горіс прибув останній евакуаційний автобус з 15 пасажирами.

Він додав, що спеціальна група осіб обходила будинки, шукаючи тих, хто через свій безпомічний стан міг не знати про евакуацію чи не мати можливості прийти на пункт збору, та що у разі нової інформації про таких людей, які залишились у Карабаху, інформацію потрібно передати Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Перепис населення 2015 року засвідчив, що у Карабаху проживає 145 тисяч осіб. Втім, після війни 2020 року частина населення виїхала і вважалося, що у Карабаху залишилося близько 120 тисяч людей. Схоже, що реальна цифра на момент останніх подій була суттєво меншою і Карабах залишили майже всі його мешканці.

Нагадаємо, 1 жовтня Азербайджан заявив про прибуття до регіону місії ООН для оцінки гуманітарних потреб населення, що є першим таким прецедентом для регіону за 30 років.

Вірменія подала до Міжнародного суду ООН позов проти Азербайджану на основі Конвенції проти ліквідацію всіх форм расової дискримінації, звинувачуючи Баку в утиску прав вірмен у Нагірному Карабаху.

У Баку назвали позов "безпідставним і абсурдним". Раніше спецпредставник президента Азербайджану заявив, що вірмени залишають Карабах виключно за власним вибором і, якщо захочуть, можуть повернутися.

"ЄвроПравда" детально розповідала про останні події у регіоні у статті "Третя карабаська".

Про ширший контекст конфлікту читайте у статті 2020 року Карабах, не схожий на Донбас: 8 відповідей на запитання про нову війну на Кавказі.