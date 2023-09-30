Баку відреагував на позов Єревана в ООН через дискримінацію вірмен у Карабаху

Азербайджан прокоментував позов до Міжнародного суду ООН, проти ліквідації всіх форм расової дискримінації, який подала Вірменія, де Баку звинувачується в утисках прав вірмен у Нагірному Карабаху.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив прессекретар Міністерства закордонних справ Азербайджану Айхан Гаджизаде, інформує Report.

Він назвав цей позов абсолютно безпідставним і абсурдним, а також заявив, що Вірменія зловживає Міжнародним судом з метою реалізації свого "підступного політичного порядку денного".

"Тільки за цей рік Вірменія звертається до суду вже втретє. Зазначимо, що з трьох клопотань, поданих Вірменією в січні, два були відхилені, одне задоволено частково, а подані в травні клопотання були одноголосно відхилені суддями", – заявив представник МЗС.

Гаджизаде також пообіцяв, що азербайджанська сторона надасть суду позицію, в якій будуть відображені послідовні відповіді на ці нові "необґрунтовані претензії Вірменії".

Раніше Вірменія подала до Міжнародного суду ООН позов проти Азербайджану на основі Конвенції проти ліквідацію всіх форм расової дискримінації, звинувачуючи Баку в утиску прав вірмен у Нагірному Карабаху.

28 вересня так званий президент невизнаної республіки вірмен у Карабаху підписав указ, за яким усі її установи та організації припиняють існування з 1 січня 2024 року. Цьому передувала одноденна операція Азербайджану, що призвела до капітуляції так званих нагірнокарабаських сил.

Станом на 30 вересня свої домівки були змушені залишити понад 100 тисяч населення Нагірного Карабаху з-поміж 120 тисяч, як його оцінювали до бойових дій минулого тижня.

"ЄвроПравда" детально розповідала про останні події у регіоні у статті "Третя карабаська".

Про ширший контекст конфлікту читайте у статті 2020 року Карабах, не схожий на Донбас: 8 відповідей на запитання про нову війну на Кавказі.