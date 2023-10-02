Выезд населения из Карабаха остановился на отметке более 100 тысяч

Выезд жителей Карабаха в Армению остановился на отметке 100 514 человек, рейсы эвакуационных автобусов прекращаются.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн", пишет "Европейская правда".

На вечер 1 октября в Армению из Карабаха прибыли 100 514 человек. Так называемый омбудсмен непризнанной армянской республики в регионе заявил, что в город Горис прибыл последний эвакуационный автобус с 15 пассажирами.

Он добавил, что специальная группа обходила дома в поисках тех, кто из-за своего беспомощного состояния мог не знать об эвакуации или не иметь возможности прийти на пункт сбора, и что в случае новой информации о таких людях, которые остались в Карабахе, информацию нужно передать Международному комитету Красного Креста.

Перепись населения 2015 года показала, что в Карабахе проживает 145 тысяч человек. Впрочем, после войны 2020 года часть населения выехала и считалось, что в Карабахе осталось около 120 тысяч человек. Похоже, что реальная цифра на момент последних событий была существенно меньше и Карабах покинули почти все его жители.

Напомним, 1 октября Азербайджан заявил о прибытии в регион миссии ООН для оценки гуманитарных потребностей населения, что является первым таким прецедентом для региона за 30 лет.

Армения подала в Международный суд ООН иск против Азербайджана на основе Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, обвиняя Баку в ущемлении прав армян в Нагорном Карабахе.

В Баку назвали иск "безосновательным и абсурдным". Ранее спецпредставитель президента Азербайджана заявил, что армяне покидают Карабах исключительно по собственному выбору и, если захотят, могут вернуться.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о последних событиях в регионе в статье "Третья карабахская".

О более широком контексте конфликта читайте в статье 2020 года Карабах, не похожий на Донбасс: 8 ответов на вопросы о новой войне на Кавказе.