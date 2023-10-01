Азербайджан каже про прибуття до Карабаху місії ООН, вперше за 30 років

У Баку заявили про прибуття у Нагірний Карабах місії Організації Об’єднаних Націй вперше за 30 років.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Речник президента Азербайджану повідомив агентству, що вранці у неділю 1 жовтня до Карабаху прибула місія ООН, головною метою якої є оцінка гуманітарних потреб місцевого населення.

Це перший випадок доступу ООН на територію регіону за приблизно 30 років.

Азербайджанське інформагентство АPA опублікувало відео проїзду автомобілів місії.

BMT-nin missiyası Qarabağa gəlib



APA-nın Qarabağ müxbiri xəbər verir ki, missiyanın üzvləri bu gün səhər saatlarında Ağdamdan keçərək, Əsgəran-Xankəndi istiqamətində hərəkət edib.#QARABAĞ #AZƏRBAYCAN #Xankəndi #bmt pic.twitter.com/o0RTm354f4 — APA İnformasiya Agentliyi (@APA_agentliyi) October 1, 2023

Офіційних заяв на сторінках ООН з цього приводу поки немає.

Нагадаємо, за останніми даними Єревану до Вірменії прибули понад 100 тисяч біженців з Карабаху, що складає приблизно 85% населення. Протягом останньої доби інтенсивність виїзду з регіону знизилася.

Вірменія подала до Міжнародного суду ООН позов проти Азербайджану на основі Конвенції проти ліквідацію всіх форм расової дискримінації, звинувачуючи Баку в утиску прав вірмен у Нагірному Карабаху.

У Баку назвали позов "безпідставним і абсурдним". Раніше спецпредставник президента Азербайджану заявив, що вірмени залишають Карабах виключно за власним вибором і, якщо захочуть, можуть повернутися.

"ЄвроПравда" детально розповідала про останні події у регіоні у статті "Третя карабаська".

Про ширший контекст конфлікту читайте у статті 2020 року Карабах, не схожий на Донбас: 8 відповідей на запитання про нову війну на Кавказі.