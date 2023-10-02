Глава МЗС Чехії не чекає проблем у відносинах зі Словаччиною після зміни уряду

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський не думає, що зміна уряду у Словаччині спричинить погіршення відносин між двома країнами чи створить проблеми для підтримки України з боку ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарі ЗМІ перед неформальною зустріччю глав МЗС країн Євросоюзу, яка вперше в історії проходить у Києві.

Ліпавського запитали, чи передчуває він проблеми внаслідок перемоги на виборах у Словаччині партії експрем’єра Роберта Фіцо.

"Побачимо, якою буде нова правляча коаліція у Словаччині, хто стане прем’єром. Думаю, це відкрите питання. Це справа словаків, хто буде керувати країною. Але я думаю, що чесько-словацькі відносини залишаться на дуже гарному рівні. У нас дуже відкриті та дружні відносини через те, що ми маємо спільну історію і близькі одне до одного. Тож я не чекаю, що зміна уряду може поставити це під питання", – відповів Ліпавський.

На запитання щодо того, що зміна словацького уряду може означати для підтримки України, з огляду на заяви лідера партії-переможиці, Ліпавський знову закликав зачекати до формування нового уряду.

"Європа вже не раз продемонструвала єдність у питаннях підтримки України", – нагадав він.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також закликав дочекатися формування коаліції у Словаччині, щоб зрозуміти, якою буде позиція Братислави щодо підтримки України після виборів 30 вересня.

Нагадаємо, 30 вересня у Словаччині відбулися дострокові парламентські вибори. За результатами голосування перемогу здобула партія експрем'єра Роберта Фіцо, відомого закликами припинити підтримку України.

Детально про можливі наслідки словацьких виборів читайте у статті Словаччина за крок до проросійського розвороту: чи зупинять появу "нового Орбана" у ЄС