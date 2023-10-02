Глава МИД Чехии не ждет проблем в отношениях со Словакией после смены правительства

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский не думает, что смена правительства в Словакии повлечет ухудшение отношений между двумя странами или создаст проблемы для поддержки Украины со стороны ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии СМИ перед неформальной встречей глав МИД стран Евросоюза, которая впервые в истории проходит в Киеве.

Липавского спросили, предчувствует ли он проблемы в результате победы на выборах в Словакии партии экс-премьера Роберта Фицо.

"Посмотрим, какой будет новая правящая коалиция в Словакии, кто станет премьером. Думаю, это открытый вопрос. Это дело словаков, кто будет управлять страной. Но я думаю, что чешско-словацкие отношения останутся на очень хорошем уровне. У нас очень открытые и дружеские отношения из-за того, что у нас общая история и мы близки друг к другу. Поэтому я не жду, что смена правительства может поставить это под вопрос", – ответил Липавский.

На вопрос о том, что смена словацкого правительства может означать для поддержки Украины, учитывая заявления лидера партии-победительницы, Липавский снова призвал подождать до формирования нового правительства.

"Европа уже не раз продемонстрировала единство в вопросах поддержки Украины", – напомнил он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также призвал дождаться формирования коалиции в Словакии, чтобы понять, какой будет позиция Братиславы по поддержке Украины после выборов 30 сентября.

Напомним, 30 сентября в Словакии состоялись досрочные парламентские выборы. По результатам голосования победу одержала партия экс-премьера Роберта Фицо, известного призывами прекратить поддержку Украины.

Подробно о возможных последствиях словацких выборов читайте в статье Словакия в шаге от пророссийского разворота: остановят ли появление "нового Орбана" в ЕС.