Орбан зрадів перемозі партії свого однодумця Фіцо у Словаччині: "Добре працювати з патріотами"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зрадів перемозі на парламентських виборах у Словаччині євроскептичної та антиукраїнської партії експрем’єра Роберта Фіцо.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Орбан відреагував на результати виборів у Словаччині дописом з вітаннями Роберту Фіцо, назвавши його перемогу "безсумнівною".

Guess who's back! Congratulations to Robert Fico on his undisputable victory at the Slovak parliamentary elections. Always good to work together with a patriot. Looking forward to it! 🇭🇺🇸🇰 pic.twitter.com/JHIlYWKX6c