Орбан зрадів перемозі партії свого однодумця Фіцо у Словаччині: "Добре працювати з патріотами"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зрадів перемозі на парламентських виборах у Словаччині євроскептичної та антиукраїнської партії експрем’єра Роберта Фіцо.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Орбан відреагував на результати виборів у Словаччині дописом з вітаннями Роберту Фіцо, назвавши його перемогу "безсумнівною".

Guess who's back! Congratulations to Robert Fico on his undisputable victory at the Slovak parliamentary elections. Always good to work together with a patriot. Looking forward to it! 🇭🇺🇸🇰 pic.twitter.com/JHIlYWKX6c — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 1, 2023

"Завжди приємно працювати з патріотами. І я очікую цієї співпраці", – заявив прем’єр Угорщини.

Роберт Фіцо та очолювана ним політсила SMER-SD, які отримали найбільше голосів на дострокових парламентських виборах у Словаччині цієї суботи, за поглядами близькі до позиції самого Орбана, а їхні заяви щодо України – до наративів російської пропаганди. Президентка Словаччини Зузана Чапутова задовго до виборів висловлювала побоювання, що після них Словаччина може стати схожою на орбанівську Угорщину.

Зокрема, Роберт Фіцо декларував наміри припинити військову та політичну підтримку України, що говорити про вступ України до ЄС зараз "ілюзорно", а також заявляв, що в Україні нібито "толерують нацизм".

Втім, поки невідомо, чи вийде у Роберта Фіцо сформувати коаліцію довкола своєї партії. "Золоту акцію" у формуванні нового словацького уряду вочевидь буде мати політсила експрем’єра Петера Пеллегріні.

Також невідомо, наскільки реальна політика потенційного уряду на чолі зі SMER-SD відображатиме її передвиборчі заяви.

Про можливі коаліційні розклади читайте у статті "ЄвроПравди" Зупинити проросійський реванш.