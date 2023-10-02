Чому виключення підтримки України з бюджету США не є катастрофою для Києва

Конгрес США в останній момент затвердив тимчасовий бюджет, запобігши тим самим зупинці роботи уряду. Проте у всього є своя ціна, і в цьому випадку під удар потрапила Україна – з документа було вилучено пункт про додаткове фінансування для нашої підтримки.

Це рішення миттю викликало безліч запитань.

Про те, що означає таке рішення американських законотворців та як воно впливає на українські інтереси, читайте у колонці директора Центру міжнародних досліджень Володимира Дубовика Уникнути більшої проблеми: що означає виключення підтримки України з бюджету США.

Автор колонки зауважує, що схвалення тимчасового бюджету (CR) США без згадки в ньому допомоги Україні не є позитивом.

Але разом з тим, на його думку, для нас це не означає початок кінця і поки не є катастрофою.

Коли настав момент істини, було лише дві опції, зазначає Володимир Дубовик: перша з них – саме та, що була реалізована; друга – шатдаун уряду.

"Саме до шатдауну намагалися довести справу представники MAGA", – пише експерт. Нагадаємо, MAGA – абревіатура передвиборчого гасла Дональда Трампа "Зробімо Америку великою знову", якою позначають республіканців-трампістів.

Отже, запобігання шатдауну в останню мить – це поразка для республіканців-трампістів. Щоб переконатися в цьому, достатньо подивитися відео істерики Марджорі Тейлор Грін вчора після розв'язання кризи.

За словами Дубовика, шатдаун мав перспективу тривалої затримки з пошуком компромісу. Він зазначає, що у такому разі ухвалення рішень щодо виділення нової допомоги Україні було б під загрозою і точно було б суттєво відтерміновано.

"Він послабив би Білий дім, який (незважаючи на нашу іноді критику) є саме тим центром прийняття рішень, який у цій ситуації працює на підтримку України. Послаблена була б і партія демократів", – прогнозує директор Центру міжнародних досліджень.

Тож, тепер є 45 днів – це крайній термін для вироблення повноцінного бюджету США. Але почати формувати його можна вже зараз, що, власне, і відбудеться найближчими днями та тижнями.

За словами Володимира Дубовика, опозиція допомозі України в Палаті представників зросла вдвічі у порівнянні з весною 2022 року.

Звісно, визнає автор колонки, це вкрай негативна тенденція, на яку не можна не звертати увагу. Ще більш тривожно, що за опитуваннями поступово трохи просідає і рівень підтримки України в суспільстві США.

"Проте є й позитив. Наступного разу, коли голосуватимуть за новий пакет допомоги Україні, можна очікувати орієнтовно таких саме цифр, як ми побачили вчора", – зазначає експерт.

На його думку, приблизно половина республіканців у Палаті представників проти, половина за, і що дуже важливо – за проголосують усі демократи.

Дубовик звертає увагу, що навіть гуру лівих Берні Сандерс уже поспішив затвітити про свою повну підтримку виділенню нового пакета допомоги Україні. Так само й інші представники крайньо лівого крила демократів демонструють готовність слідувати лінії партії.

Про Сенат, як і раніше, хвилюватися не треба (принаймні зараз, принаймні не дуже).

"Таким чином, є підстави вважати, що події на Капітолійському пагорбі не стануть аж надто шкідливими для інтересів України.

Навпаки, вони попередили реалізацію більш шкідливого сценарію, яким був би шатдаун.

Натомість у середньостроковій перспективі шанси на прийняття нових пакетів допомоги Україні в Конгресі США залишаються непоганими", – резюмує директор Центру міжнародних досліджень.

Докладніше – у колонці Володимира Дубовика Уникнути більшої проблеми: що означає виключення підтримки України з бюджету США.