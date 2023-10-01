Палата представників США затвердила тимчасовий бюджет без коштів для підтримки України

Палата представників США в останній момент затвердила тимчасовий бюджет, що запобігає зупинці роботу уряду, проте без коштів на допомогу Україні.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Палата представників у Конгресі все ж схвалила проєкт 88 голосами проти дев’яти, що забезпечить функціонування уряду до 17 листопада.

Спершу у проєкті передбачали додаткове фінансування для підтримки України, але це положення вилучили, як і кошти на заходи безпеки на кордоні.

Спікер Кевін Маккарті заявив, що гроші для України мають бути вилучені із законопроєкту, аби його можливо було схвалити і запобігти "шатдауну".

Після того представники обох партій у Сенаті виступили зі спільною заявою, де обіцяють проголосувати за додаткове фінансування для допомоги Україні найближчими тижнями.

Лідери демократів у Палаті представників заявили, що очікують від спікера Кевіна Маккарті внесення окремого проєкту щодо допомоги Україні.

Як відомо, у Держдепі США вже почали готуватися до можливого призупинення роботи уряду, у Пентагоні визнавали, що можливий шатдаун зачепить і програму навчання українських льотчиків та обслуговувального персоналу на винищувачах F-16.

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