Уникнути більшої проблеми: що означає виключення підтримки України з бюджету США

Президент Джо Байден обіцяє, що Сполучені Штати не припинять допомогу Україні, попри вилучення фінансування з тимчасового бюджету. Вашингтон, 1 жовтня 2023 року

Конгрес США в останній момент затвердив тимчасовий бюджет, запобігши тим самим зупинці роботу уряду. Проте у всього є своя ціна, і в цьому випадку під удар потрапила Україна – з документа було вилучено пункт про додаткове фінансування для нашої підтримки.

Це рішення миттю викликало безліч запитань.

Що означає таке рішення американських законотворців та як воно впливає на українські інтереси? Спробуємо розібратися.

Чи було схвалення тимчасового бюджету (CR) без згадки в ньому допомоги Україні позитивом? Ні.

Але чи стало це початком кінця, катастрофою для нас? Теж ні.

В сухому залишку, коли настав момент істини, було лише дві опції. Перша з них – саме та, що була реалізована. Друга – шатдаун уряду.

Саме до шатдауну намагалися довести справу представники MAGA (абревіатура передвиборчого гасла Дональда Трампа "Зробімо Америку великою знову", якою позначають республіканців-трампістів).

Адже вони за своєю ідеологією є руйнівниками в стилі "весь світ вщент зруйнуємо, а потім...". І нехай в цьому випадку йдеться про руйнування самих основ та механізмів уряду, політичного устрою, так званої "глибинної держави".

Для нас важливо те, що саме MAGA-республіканці, як відомо, є найбільш активними послідовниками ідеї припинення допомоги Україні.

Для них запобігання шатдауну в останню мить – це поразка. Щоб переконатися в цьому, достатньо подивитися відео істерики Марджорі Тейлор Грін вчора після розв'язання кризи.

Шатдаун мав перспективу тривалої затримки з пошуком компромісу. Ухвалення рішень щодо виділення нової допомоги Україні було б під загрозою і точно було б суттєво відтерміновано.

Він послабив би Білий дім, який (незважаючи на нашу іноді критику) є саме тим центром прийняття рішень, який у цій ситуації працює на підтримку України. Послаблена була б і партія демократів.

Водночас можна було б констатувати збільшення впливу MAGA, певний тріумф для них, зміцнення їхньої впевненості в собі.

В рамках Республіканської партії протистояти їм стало б ще складніше, і, ймовірно, чисельність цього угрупування зросла б. Це все було б на користь Путіну.

Цікаво, хто саме забезпечив перемогу компромісного варіанта. Це демократи.

Вони врятували спікера Кевіна Маккарті з його компромісним варіантом бюджету. Об'єктивно це означало демонстрацію сили фракції демократів, хоч вони й перебувають в меншості в Палаті представників. Вони виглядають державниками, поміркованими, тими, хто дбає про стабільність і лад у країні на тлі ультиматумів опонентів.

Думаю, не треба нагадувати, що саме ця партія є найбільш проукраїнською силою.

Щодо подальших кроків. Доводиться бачити, що хтось каже, що тепер треба чекати 45 днів, допоки приймуть нові пакети допомоги для України. Це не так.

Період у 45 днів – це крайній термін для вироблення повноцінного бюджету. Але почати формувати його можна вже зараз, що, власне, і відбудеться найближчими днями та тижнями.

Які шанси у допомоги Україні? Поки що ситуативно непогані.

Криза виявила обмеженість сил антиукраїнського кокусу в Палаті представників. Коли голосували про надання допомоги Україні навесні 2022 року, в Палаті представників проти було 57 людей, усі – республіканці.

Майже півтора року по тому їх уже приблизно вдвічі більше. Це показали, зокрема, голосування в останні дні щодо поправок Метта Гейца та вже згаданої Марджорі Тейлор Грін, що набрали близько половини голосів республіканської фракції.

Отже, опозиція допомозі України зросла вдвічі.

Звісно, це вкрай негативна тенденція, на яку не можна не звертати увагу. Ще більш тривожно, що за опитуваннями поступово трохи просідає і рівень підтримки України в суспільстві США.

Частина провини тут, до речі, лежить і на адміністрації Байдена, яка недостатньо робить для нагадування, пояснення американцям, чому саме допомога Україні є в інтересах США.

Проте є й позитив. Наступного разу, коли голосуватимуть за новий пакет допомоги Україні, можна очікувати орієнтовно таких саме цифр, як ми побачили вчора.

Приблизно половина республіканців у Палаті представників проти, половина за, і що дуже важливо – за проголосують усі демократи. Показово, що навіть гуру лівих Берні Сандерс уже поспішив затвітити про свою повну підтримку виділенню нового пакета допомоги Україні. Так само й інші представники крайньо лівого крила демократів демонструють готовність слідувати лінії партії.

Про Сенат, як і раніше, хвилюватися не треба (принаймні зараз, принаймні не дуже). Нагадаю, навесні минулого року там знайшлося лише 11 голосів проти допомоги Україні.

Як буде наступного разу, з точністю до голосу сказати неможливо. Але суттєвого зростання кількості голосів проти допомоги очікувати не слід.

Цікаво, що лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл до останнього намагався залишити допомогу Україні у тимчасовому бюджеті. Але його не послухала власна фракція, яка вирішила підвищити шанси на прийняття бюджету.

Це цікавий епізод. Звісно, останнім часом Макконнелл у Сенаті – це "наше все". Але залишається відкритим питання, чи зможе він і надалі керувати фракцією через свої проблеми зі здоров'ям. А якщо Мітч піде, то буде важливо, хто саме стане його наступником.

Таким чином,

є підстави вважати, що події на Капітолійському пагорбі не стануть аж надто шкідливими для інтересів України.

Навпаки, вони попередили реалізацію більш шкідливого сценарію, яким був би шатдаун.

Натомість у середньостроковій перспективі шанси на прийняття нових пакетів допомоги Україні в Конгресі США залишаються непоганими.

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Стаття початково вийшла на facebook-сторінці автора та публікується з його дозволу