Почему исключение поддержки Украины из бюджета США не является катастрофой для Киева

Конгресс США в последний момент утвердил временный бюджет, предотвратив тем самым остановку работы правительства. Однако у всего есть своя цена, и в этом случае под удар попала Украина – из документа был изъят пункт о дополнительном финансировании для нашей поддержки.

Это решение тут же вызвало множество вопросов.

О том, что означает такое решение американских законодателей и как оно влияет на украинские интересы, читайте в колонке директора Центра международных исследований Владимира Дубовика Избежать большей проблемы: что означает исключение поддержки Украины из бюджета США.

Автор колонки отмечает, что одобрение временного бюджета (CR) США без упоминания в нем помощи Украине не является позитивом.

Но вместе с тем, по его мнению, для нас это не означает начало конца и пока не является катастрофой.

Когда наступил момент истины было только две опции, отмечает Владимир Дубовик: первая из них – именно та, что была реализована; вторая – шатдаун правительства.

"Именно до шатдауна пытались довести дело представители MAGA", – пишет эксперт. Напомним, MAGA – аббревиатура предвыборного лозунга Дональда Трампа "Сделаем Америку великой снова", которой обозначают республиканцев-трампистов.

Итак, предотвращение шатдауна в последний момент – это поражение для республиканцев-трампистов. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть видео истерики Марджори Тейлор Грин вчера после разрешения кризиса.

По словам Дубовика, шатдаун имел перспективу длительной задержки с поиском компромисса. Он отмечает, что в таком случае принятие решений о выделении новой помощи Украине было бы под угрозой и точно было бы существенно отсрочено.

"Он ослабил бы Белый дом, который (несмотря на нашу иногда критику) является именно тем центром принятия решений, который в этой ситуации работает в поддержку Украины. Ослаблена была бы и партия демократов", – прогнозирует директор Центра международных исследований.

Итак, теперь есть 45 дней – это крайний срок для выработки полноценного бюджета США. Но начать формировать его можно уже сейчас, что, собственно, и произойдет в ближайшие дни и недели.

По словам Владимира Дубовика, оппозиция помощи Украине в Палате представителей выросла вдвое по сравнению с весной 2022 года.

Конечно, признает автор колонки, это крайне негативная тенденция, на которую нельзя не обращать внимание. Еще более тревожно, что по опросам постепенно немного проседает и уровень поддержки Украины в обществе США.

"Однако есть и позитив. В следующий раз, когда будут голосовать за новый пакет помощи Украине, можно ожидать ориентировочно таких же цифр, как мы увидели вчера", – отмечает эксперт.

По его мнению, примерно половина республиканцев в Палате представителей против, половина за, и что очень важно – за проголосуют все демократы.

Дубовик обращает внимание, что даже гуру левых Берни Сандерс уже поспешил написать о своей полной поддержке выделения нового пакета помощи Украине. Так же и другие представители крайне левого крыла демократов демонстрируют готовность следовать линии партии.

По поводу Сената по-прежнему волноваться не нужно (по крайней мере сейчас, по крайней мере не сильно).

"Таким образом, есть основания полагать, что события на Капитолийском холме не станут слишком вредными для интересов Украины.

Наоборот, они предупредили реализацию более вредного сценария, которым был бы шатдаун.

Зато в среднесрочной перспективе шансы на принятие новых пакетов помощи Украине в Конгрессе США остаются неплохими", – резюмирует директор Центра международных исследований.

Подробнее – в колонке Владимира Дубовика Избежать большей проблемы: что означает исключение поддержки Украины из бюджета США.