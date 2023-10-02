МЗС Латвії пояснило відсутність міністра на зустрічі Ради ЄС у Києві

Міністерство закордонних справ Латвії дало пояснення, чому його голова Кріш'яніс Каріньш не відвідав неформальну зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, яка проходить у Києві.

Як пише "Європейська правда", про це відомство повідомило у Twitter (X).

Згідно із його заявою, державний секретар Андріс Пелльс представляє Латвію у зв'язку з хворобою Каріньша.

Нагадаємо, сьогодні, 2 жовтня, у Києві розпочалась неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, яка зазвичай проходить у Брюсселі.

Про наміри провести наступну зустріч європейських глав МЗС у Києві було відомо заздалегідь. Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель зазначав також, що одним із пунктів зустрічі міністрів будуть майбутні безпекові зобов'язання перед Україною в контексті загарбницької війни РФ проти неї.

Як випливає з графіку коментарів для преси, що є у розпорядженні "Європейської правди", майже всі міністри прибули до Києва для цієї зустрічі особисто.

Так, на рівні глав МЗС представлені Іспанія, Бельгія, Данія, Кіпр, Ірландія, Литва, Греція, Італія, Люксембург, Нідерланди, Словаччина, Мальта, Естонія, Болгарія, Австрія, Румунія, Фінляндія, Хорватія, Німеччина, Португалія, Словенія, Франція, Чехія, Швеція.

Польща представлена заступником міністра Войцехом Гервелем, Латвія – держсекретарем Андрісом Пелльсом, Угорщина – заступником держсекретаря Жолтом Бунфордом.

Жозеп Боррель, як відомо, перебуває в Україні вже кілька днів. Він почав поїздку з неанонсованого візиту до Одеси, а наступного дня брав участь у заходах до Дня захисників і захисниць України.