МИД Латвии объяснил отсутствие министра на встрече Совета ЕС в Киеве

Министерство иностранных дел Латвии объяснило, почему его глава Кришьянис Кариньш не посетил неформальную встречу министров иностранных дел стран ЕС, которая проходит в Киеве.

Как пишет "Европейская правда", об этом ведомство сообщило в Twitter (X).

Согласно его заявлению, государственный секретарь Андрис Пелльс представляет Латвию в связи с болезнью Кариньша.

Напомним, сегодня, 2 октября, в Киеве началась неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС, которая обычно проходит в Брюсселе.

О намерениях провести следующую встречу европейских глав МИД в Киеве было известно заранее. Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель отмечал также, что одним из пунктов встречи министров будут будущие обязательства по безопасности перед Украиной в контексте захватнической войны РФ против нее.

Как следует из графика комментариев для прессы, имеющегося в распоряжении "Европейской правды", почти все министры прибыли в Киев для этой встречи лично.

Так, на уровне глав МИД представлены Испания, Бельгия, Дания, Кипр, Ирландия, Литва, Греция, Италия, Люксембург, Нидерланды, Словакия, Мальта, Эстония, Болгария, Австрия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Германия, Португалия, Словения, Франция, Чехия, Швеция.

Польша представлена заместителем министра Войцехом Гервелем, Латвия – госсекретарем Андрисом Пелльсом, Венгрия – заместителем госсекретаря Жолтом Бунфордом.

Жозеп Боррель, как известно, находится в Украине уже несколько дней. Он начал поездку с неанонсированного визита в Одессу, а на следующий день принимал участие в мероприятиях ко Дню защитников и защитниц Украины.