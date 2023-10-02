Україна закликала ЄС долучитись до "зернового коридору" без участі РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на неформальній зустрічі голів МЗС країн Євросоюзу закликав останніх долучитись до забезпечення роботи "зернового коридору", який Київ підтримує без участі Росії.

Про це Кулеба сказав на підсумковій пресконференції, передає кореспондент "Європейської правди".

Міністр нагадав, що після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи Україна створила альтернативний маршрут, який пролягає з українських чорноморських портів і проходить через територіальні води держав-членів НАТО.

Він додав, що успішне функціонування коридору є свідченням того, що Україна може забезпечити експорт зерна без російських гарантій.

"Ми цілком можемо впоратись без них, як це було і до початку повномасштабного вторгнення", – підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, Україна відкрила реєстрацію для торговельних суден та їхніх власників для проходження тимчасовими маршрутами з/до портів Одеси після того, як Росія в односторонньому порядку вийшла з чорноморської "зернової ініціативи".

Перше судно, яке скористалося українським чорноморським коридором після виходу РФ з "зернової ініціативи", прибуло до Стамбула у Туреччині 18 серпня.

У вересні стало відомо, що Україна почала використовувати хорватські порти для перевезення зерна, а міністри сільського господарства Польщі та Литви, за даними ЗМІ, у вівторок зустрінуться для обговорення співпраці щодо транзиту українського зерна.