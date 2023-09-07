Україна почала транспортувати зерно через порти Хорватії

Україна почала використовувати хорватські порти для перевезення зерна.

Про це заявила перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Свою заяву Свириденко зробила під час двосторонньої зустрічі із прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем на саміті ініціативи Трьох морів у Бухаресті,

Під час зустрічі обговорювали питання двосторонньої торгівлі і експорту українського збіжжя через хорватські порти, адже Росія продовжує завдавати ракетні удари по зерновій інфраструктурі на чорноморському узбережжі, що суттєво обмежує можливості експорту зернових.

"Українське зерно вже пішло на експорт через хорватські порти. Дякуємо за таку можливість. Цей торговий шлях хоч і нішевий, але вже користується популярністю.

Ми готові його розвивати, розширюючи можливості транспортного коридору. Ми вважаємо, що цей логістичний маршрут буде відігравати важливу роль у двосторонній торгівлі між нашими країнами і після війни", – заявила Свириденко.

Також сторони обговорили важливість спільного вирішення питання експортних обмежень для українського експорту.

Як повідомляли, президент Литви Гітанас Науседа вважає, що після розбудови портових коридорів Балтійського моря через них можна буде відправляти близько 10 млн тонн українського зерна щорічно.

Крім того, США працюють з Румунією та Молдовою, щоб збільшити експорт зерна з України через річку Дунай, вивчаючи альтернативні маршрути після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.