Міністри сільського господарства Польщі та Литви у вівторок зустрінуться для обговорення співпраці щодо транзиту українського зерна.

Про це стало відомо польському RMF FM, пише "Європейська правда".

Передбачається, що Литва візьме на себе фітосанітарні інспекції вантажів зерна, які прямують через Польщу з України транзитом, ці перевірки очікувано будуть відбуватися у портах Литви.

"Ми у Польщі будемо ставити печатку і контролювати проїзд через нашу країну, а Литва хоче здійснювати фітосанітарні перевірки", – коментував минулого тижня польський міністр сільського господарства Роберт Телус.

Після того, як Польща і Литва погодять між собою деталі, мають початися переговори між Польщею та Україною.

Очікується, що завдяки такій зміні процедури через Польщу можна буде вивозити на експорт більше українського зерна, що стало ще більш актуальною потребою після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи та систематичних обстрілів південних портів.

Раніше польський міністр заявив, що Варшава не пристане на запропоновану Україною систему ліцензування для вирішення суперечки щодо експорту зерна, натомість допоможе наростити транзит зернових для їхнього продажу у третіх країнах. Телус казав, що перемовини з Литвою вже на фінальній стадії.

Нагадаємо, на тлі зернової кризи Україна запропонувала Європейській комісії та Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії і Румунії план експортного контролю для чотирьох груп культур – пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку – для захисту їхніх внутрішніх ринків.

Попри це, Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на український імпорт, що спонукало Україну подати скаргу проти цих трьох країн до Світової організації торгівлі.