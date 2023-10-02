Украина призвала ЕС присоединиться к "зерновому коридору" без участия РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза призвал последних присоединиться к обеспечению работы "зернового коридора", который Киев поддерживает без участия России.

Об этом Кулеба сказал на итоговой пресс-конференции, передает корреспондент "Европейской правды".

Министр напомнил, что после выхода России из Черноморской зерновой инициативы Украина создала альтернативный маршрут, который пролегает из украинских черноморских портов и проходит через территориальные воды государств-членов НАТО.

Он добавил, что успешное функционирование коридора является свидетельством того, что Украина может обеспечить экспорт зерна без российских гарантий.

"Мы вполне можем справиться без них, как это было и до начала полномасштабного вторжения", – подчеркнул Кулеба.

Напомним, Украина открыла регистрацию для торговых судов и их владельцев для прохождения временными маршрутами из/в порты Одессы после того, как Россия в одностороннем порядке вышла из черноморской "зерновой инициативы".

Первое судно, которое воспользовалось украинским черноморским коридором после выхода РФ из "зерновой инициативы", прибыло в Стамбул в Турции 18 августа.

В сентябре стало известно, что Украина начала использовать хорватские порты для перевозки зерна, а министры сельского хозяйства Польши и Литвы, по данным СМИ, во вторник встретятся для обсуждения сотрудничества по транзиту украинского зерна.