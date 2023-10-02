Словаччина висловила протест Росії через бридні Наришкіна про вибори і "Третій рейх"

Міністерство закордонних справ Словаччини в понеділок викликало представника посольства Росії через заяви директора російської Служби зовнішньої розвідки Сергєя Наришкіна про нібито втручання у словацькі парламентські вибори.

Про це йдеться в повідомленні на сайті словацького МЗС, яке цитує "Європейська правда".

Зовнішньополітичне відомство Словаччини висловило рішучий протест у зв'язку з неправдивою заявою російської СЗР, яка "ставить під сумнів чесність проведення вільних і демократичних виборів у Словаччині".

"Вважаємо таку свідомо поширювану дезінформацію неприпустимим втручанням Росії у виборчий процес у Словацькій Республіці, яка як незалежна, суверенна і демократична держава гарантує своїм громадянам чесний і прозорий виборчий процес", – йдеться в повідомленні.

МЗС Словаччини також закликало Росію припинити дезінформаційну діяльність проти країни, оскільки такі дії "підривають взаємні відносини, а також суперечать принципам міжнародних відносин".

Нагадаємо, що у своєму коментарі, опублікованому за два дні до парламентських виборів у Словаччині 30 вересня, Наришкін заявив про нібито втручання США у виборчий процес для недопущення перемоги партії Smer-SD експрем’єра Роберта Фіцо.

"Загалом, посил американських кураторів своїм європейським підопічним, як завжди, простий і комусь навіть нагадує заклики, які озвучували ще ватажки Третього рейху – відкинути химеру моралі та використовувати будь-які засоби для досягнення необхідного результату", – йдеться в повідомленні.

Словацький експрем'єр Роберт Фіцо, який виступає проти військової підтримки України, та очолювана ним політсила Smer-SD отримали найбільше голосів на дострокових парламентських виборах у Словаччині цієї суботи.

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