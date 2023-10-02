Словакия выразила протест России из-за чепухи Нарышкина о выборах и "Третьем рейхе"

Министерство иностранных дел Словакии в понедельник вызвало представителя посольства России из-за заявлений директора российской Службы внешней разведки Сергея Нарышкина о якобы вмешательстве в словацкие парламентские выборы.

Об этом говорится в сообщении на сайте словацкого МИД, которое цитирует "Европейская правда".

Внешнеполитическое ведомство Словакии выразило решительный протест в связи с ложным заявлением российского СВР, которое "ставит под сомнение честность проведения свободных и демократических выборов в Словакии".

"Считаем такую сознательно распространяемую дезинформацию недопустимым вмешательством России в избирательный процесс в Словацкой Республике, которая как независимое, суверенное и демократическое государство гарантирует своим гражданам честный и прозрачный избирательный процесс", – говорится в сообщении.

МИД Словакии также призвал Россию прекратить дезинформационную деятельность против страны, поскольку такие действия "подрывают взаимные отношения, а также противоречат принципам международных отношений".

Напомним, что в своем комментарии, опубликованном за два дня до парламентских выборов в Словакии 30 сентября, Нарышкин заявил о якобы вмешательстве США в избирательный процесс для недопущения победы партии Smer-SD экс-премьера Роберта Фицо.

"В общем, посыл американских кураторов своим европейским подопечным, как всегда, прост и кому-то даже напоминает призывы, которые озвучивали еще главари Третьего рейха – отбросить химеру морали и использовать любые средства для достижения необходимого результата", – говорится в сообщении.

Словацкий экс-премьер Роберт Фицо, который выступает против военной поддержки Украины, и возглавляемая им политсила Smer-SD получили больше всего голосов на досрочных парламентских выборах в Словакии в эту субботу.

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