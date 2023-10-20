США покарали дітей Додіка і його сімейний бізнес

Міністерство фінансів США в п’ятницю оголосило про запровадження санкцій проти членів сім’ї Мілорада Додіка, президента Республіки Сербської, яка входить до складу Боснії і Герцеговини, та пов’язаних із ним компаній через політичну корупцію.

Про це йдеться в повідомленні американського Мінфіну, яке цитує "Європейська правда".

Під нові обмеження потрапили син і донька сепаратистського лідера Республіки Сербської – Ігор і Горіца, яких Додік залучає до політичної та бізнес-діяльності в ентитеті – "що викликає занепокоєння, що Республіка Сербська стає більше схожою на сімейний бізнес", пише відомство.

"Масштаби корупції сім'ї Додіка також викликали занепокоєння країн, зацікавлених у наданні Республіці Сербській іноземних інвестиційних коштів, що змусило деяких з них утриматися від цього", – додає Міністерство фінансів США.

Серед іншого, Ігор Додік під час останніх парламентських виборів у Боснії та Герцеговині "вступив у змову з метою підкупу політичних посадовців, членів виборчих дільниць та спостерігачів за виборами, щоб здобути корупційну перемогу на виборах", заявили у Мінфіні.

А донька лідера Республіки Сербської "займається політичною та бізнес-діяльністю для свого батька, зокрема володіє кількома компаніями, які отримують значну державну допомогу від уряду РС за вказівкою Додіка".

Під санкції також потрапили п’ять підприємств у Республіці Сербській, які працюють у різних сферах – від ресторанного бізнесу до оптової торгівлі матеріалами – й отримували державну допомогу РС через пов’язаність із сім’єю Додіка.

Сам Мілорад Додік, як відомо, перебуває під санкціями США ще з початку 2022 року через підрив конституційного ладу Боснії і Герцеговини. Він давно виступає за відокремлення регіону, який очолює, а в липні пригрозив провести референдум про відокремлення.

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