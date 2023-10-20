США наказали детей Додика и его семейный бизнес

Министерство финансов США в пятницу объявило о введении санкций против членов семьи Милорада Додика, президента Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, и связанных с ним компаний из-за политической коррупции.

Об этом говорится в сообщении американского Минфина, которое цитирует "Европейская правда".

Под новые ограничения попали сын и дочь сепаратистского лидера Республики Сербской – Игорь и Горица, которых Додик привлекает к политической и бизнес-деятельности в энтитете – "что вызывает беспокойство, что Республика Сербская становится больше похожей на семейный бизнес", пишет ведомство.

"Масштабы коррупции семьи Додика также вызвали беспокойство стран, заинтересованных в предоставлении Республике Сербской иностранных инвестиционных средств, что заставило некоторых из них воздержаться от этого", – добавляет Министерство финансов США.

Среди прочего, Игорь Додик во время последних парламентских выборов в Боснии и Герцеговине "вступил в сговор с целью подкупа политических чиновников, членов избирательных участков и наблюдателей за выборами, чтобы получить коррупционную победу на выборах".

А дочь лидера Республики Сербской "занимается политической и бизнес деятельностью для своего отца, в частности владеет несколькими компаниями, которые получают значительную государственную помощь от правительства РС по указанию Додика".

Под санкции также попали пять предприятий в Республике Сербской, которые работают в различных сферах – от ресторанного бизнеса до оптовой торговли материалами – и получали государственную помощь РС из-за связанности с семьей Додика.

Сам Милорад Додик, как известно, находится под санкциями США еще с начала 2022 года из-за подрыва конституционного строя Боснии и Герцеговины. Он давно выступает за отделение региона, а в июле пригрозил провести референдум об отделении.

Читайте подробнее в статье о том, почему в Боснии и Герцеговине всерьез говорят о новой войне.