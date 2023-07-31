США наклали санкції на чотирьох поплічників Додіка, які підривають устрій Боснії і Герцеговини

Сполучені Штати в понеділок оголосили про запровадження санкцій проти чотирьох посадовців Республіки Сербської, що сприяли ухваленню закону, який підриває конституційний устрій Боснії і Герцеговини.

Про це йдеться в повідомленні Державного департаменту США, яке цитує "Європейська правда".

Останні санкції США стосуються голови Народної скупщини Республіки Сербської Ненада Стевандіча, прем'єра ентитету Радована Вішковича, члена Президії БіГ від РС Жельки Цвіяновича та міністра юстиції РС Мілоша Букейловича.

Вони, пояснюється в повідомленні, сприяли ухваленню в Республіці Сербській наприкінці червня закону про призупинення дії рішень Конституційного суду БіГ на території ентитету, який лобіював особисто її президент Мілорад Додік – який уже давно сам під санкціями США.

Попри те, що Верховний представник БіГ – найвищий посадовець держави – публічно засудив закон і анулював його, Додік підписав уже неіснуючий документ 7 липня.

"Закон загрожує стабільності, суверенітету і територіальній цілісності БіГ, а також перспективам інтеграції країни в євроатлантичні та європейські інституції за рахунок народу БіГ", – пояснюють у Держдепі.

Після війни 1990-х років Боснія була розділена на два автономні регіони – Республіку Сербську та Федерацію БіГ, де проживають боснійці та хорвати. Дейтонська мирна угода 1995 року, яка поклала край війні, створила Конституційний суд із виключною юрисдикцією вирішувати будь-які суперечки, що виникають між суб'єктами конфедерації.

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