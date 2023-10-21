Опрос: Большинство в Польше поддерживают формирование правительства оппозицией

Подавляющее большинство граждан Польши считает, что президент Анджей Дуда должен поручить формирование правительства кандидату, которого выберут оппозиционные партии и блоки – "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левица".

Об этом свидетельствует опрос агентства SW Research для портала rp.pl, сообщает "Европейская правда".

56% респондентов ответили, что президент должен поручить формирование нового польского правительства кандидату, на которого укажут три оппозиционные партии.

Лишь 25,7% опрошенных считают, что Дуда должен вручить мандат кандидату от "Права и справедливости", еще 18,3% респондентов не имеют мнения по этому поводу.

Пшемыслав Весоловский, глава исследовательского агентства SW Research, указывает, что формирование правительства кандидатом от "Гражданской коалиции", "Третьего пути" и "Левицы" чаще всего поддерживают женщины, молодежь, люди со средним доходом и высшим образованием.

Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что планирует говорить о кандидатуре будущего премьер-министра со всеми партиями, которые прошли в Сейм.

Напомним, согласно официальным данным, в парламент Польши проходят пять политсил и блоков: правящая партия "Право и справедливость" с результатом 35,38%, ключевой оппозиционный блок "Гражданская коалиция" с 30,70%, "Третий путь" с 14,40%, "Левица" с 8,61% и крайне правая "Конфедерация" с 7,16%.

С такими результатами выборов несмотря на формальную победу партии "Право и справедливость", которая руководила страной последние восемь лет, "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левица" получают шанс сформировать правительство.

Подробно на тему выборов в Польше – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Польша голосует за смену власти: что это значит и как изменятся отношения с Украиной.