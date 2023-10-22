Прем'єрка Італії розказала, якою була справжня мета атаки ХАМАС на Ізраїль

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила в суботу, що міжнародне співтовариство повинно уникати ескалації війни між Ізраїлем і ХАМАС на Близькому Сході та розповіла, якою насправді була мета нападу ісламістських бойовиків 7 жовтня.

Про це Мелоні сказала, виступаючи в Єгипті на Каїрському міжнародному саміті за мир на Близькому Сході, її цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Глава італійського уряду застерегла, що конфлікт на Близькому Сході може перерости у набагато ширший та стати "зіткненням цивілізацій".

"Хоча наші вихідні точки далекі, наші інтереси повністю збігаються: щоб те, що відбувається в Газі, не стало набагато ширшим конфліктом, релігійною війною, зіткненням цивілізацій", – сказала Мелоні, говорячи італійською мовою.

"У мене склалося враження, що це була справжня мета атаки ХАМАС – не захист прав палестинського народу, а атака, яка створила б непереборну прірву між палестинцями та ізраїльтянами. Тобто мішенню є всі ми, і ми не можемо потрапити в цю пастку, що було б дуже безглуздо", – додала вона.

Мелоні зустрілася з президентом Палестинської національної адміністрації Махмудом Аббасом у Каїрі перед поїздкою до Тель-Авіва для зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Мелоні та Аббас обговорили необхідність наполегливо працювати над деескалацією війни Ізраїлю та ХАМАС і над рішенням на основі двох держав.

"Я сподіваюся, що є відповідальність з боку всього міжнародного співтовариства, і мені здається, що вона є, щоб прискорити цей процес і забезпечити структурне вирішення конфлікту", – сказала Мелоні.

Вона підкреслила, що рішення на основі принципу двох держав має мати чіткі часові рамки.

Ідея двох держав пропонує розв’язання ізраїльсько-палестинського конфлікту, передбачаючи створення незалежної держави Палестина поряд із державою Ізраїль.

Нагадаємо, уряд Італії на чолі з Мелоні використовує свої хороші стосунки з кількома арабськими країнами, щоб переконати їх натиснути на бойовиків ХАМАС для звільнення заручників, захоплених 7 жовтня.

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