Премьер Италии рассказала, какова была настоящая цель атаки ХАМАС на Израиль

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила в субботу, что международное сообщество должно избегать эскалации войны между Израилем и ХАМАС на Ближнем Востоке и рассказала, какой на самом деле была цель нападения исламистских боевиков 7 октября.

Об этом она сказала, выступая в Египте на Каирском международном саммите за мир на Ближнем Востоке, ее цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Глава итальянского правительства предостерегла, что конфликт на Ближнем Востоке может перерасти в гораздо более широкий и стать "столкновением цивилизаций".

"Хотя наши исходные точки далеки, наши интересы полностью совпадают: чтобы происходящее в Газе не стало гораздо более широким конфликтом, религиозной войной, столкновением цивилизаций",– сказала Мэлони, говоря на итальянском языке.

"У меня создалось впечатление, что это была настоящая цель атаки ХАМАС – не защита прав палестинского народа, а атака, которая создала бы непреодолимую пропасть между палестинцами и израильтянами. То есть мишенью все мы, и мы не можем попасть в эту ловушку, что было бы очень глупо", – добавила она.

Мелони встретилась с президентом Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом в Каире перед поездкой в Тель-Авив для встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Мелони и Аббас обсудили необходимость упорно работать над деэскалацией войны Израиля и ХАМАС и над решением на основе двух государств.

"Я надеюсь, что есть ответственность со стороны всего международного сообщества, и мне кажется, что она есть, чтобы ускорить этот процесс и обеспечить структурное разрешение конфликта", – сказала Мэлони.

Она подчеркнула, что решение на основе принципа двух государств должно иметь четкие временные рамки.

Идея двух государств предлагает разрешение израильско-палестинского конфликта, предполагая создание независимого государства Палестина наряду с государством Израиль.

Напомним, правительство Италии во главе с Мэлони использует свои хорошие отношения с несколькими арабскими странами, чтобы убедить их надавить на боевиков ХАМАС для освобождения заложников, захваченных 7 октября.

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