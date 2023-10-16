Італія переконує кілька арабських країн натиснути на ХАМАС для звільнення заручників

Уряд Італії на чолі з прем'єр-міністеркою Джорджією Мелоні використовує свої хороші стосунки з кількома арабськими країнами, щоб переконати їх натиснути на бойовиків ХАМАС для звільнення заручників, захоплених під час атаки на Ізраїль 7 жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в інтерв'ю радіо RTL, яке наводить Euractiv.

Таяні поінформував, що у понеділок очікується візит короля Йорданії Абдалли II бін Аль-Хусейна до Риму.

Він зазначив, що Італія має "дуже хороші" відносини з Йорданією та іншими арабськими країнами, такими як Саудівська Аравія та Об`єднані Арабські Емірати.

"На політичному фронті відносини міцні з Єгиптом і Марокко, а також з Тунісом, де існує проблема міграції… Необхідно підтримувати діалог навіть з тими країнами, з якими ми не поділяємо спільну політику", – сказав Таяні.

Уряд Мелоні розпочав діалог з кількома арабськими країнами, щоб чинити тиск на ХАМАС, зокрема, щоб домовитися про виїзд близько десятка людей, в тому числі кілька італійських палестинців, через прикордонний перехід Рафах між Газою і Єгиптом.

"Ми інтенсивно працюємо з нашим консульством в Єрусалимі, з нашим посольством в Каїрі, щоб вивезти наших співвітчизників з Гази... Пріоритетом є захист безпеки італійців", – додав Таяні.

Нагадаємо, у Білому домі не виключили, що американські військові будуть залучені для звільнення заручників, захоплених у війні між Ізраїлем і ХАМАС.

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