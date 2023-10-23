Естонія зв'язалася з Китаєм для розслідування пошкодження кабелів у Балтійському морі

Влада Естонії зв'язалася з Китаєм в межах розслідування пошкодження двох телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на МЗС Естонії.

"Естонія контактує з китайською владою з метою сприяння співпраці у розслідуванні", – повідомив представник естонського МЗС в електронному листі агентству.

За його словами, Естонія хоче заохочувати "будь-яку співпрацю, необхідну для розслідування".

Представник МЗС Естонії додав, що з Росією не зв'язувалися, "оскільки ми не бачили в цьому необхідності".

Як відомо, в ніч на 8 жовтня за невідомих обставин виявився пошкодженим газопровід Balticconnector, що сполучає Естонію і Фінляндію, а також телекомунікаційний кабель естонського оператора.

Раніше повідомлялося, що Центральна кримінальна поліція Фінляндії в межах розслідування інциденту перевіряє інформацію про судна, які перебували в районі на той момент – Newnew Polar Bear, що ходить під прапором Гонконгу, та російський корабель "Севморпуть".

Детально на цю тему читайте у статті: Шторм чи диверсія? Фінляндія та Естонія розслідують "вибух" газогону на дні Фінської затоки.