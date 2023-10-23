Эстония связалась с Китаем для расследования повреждения кабелей в Балтийском море

Власти Эстонии связались с Китаем в рамках расследования повреждения двух телекоммуникационных кабелей в Балтийском море.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД Эстонии.

"Эстония контактирует с китайскими властями с целью содействия сотрудничеству в расследовании", – сообщил представитель эстонского МИД в электронном письме агентству.

По его словам, Эстония хочет поощрять "любое сотрудничество, необходимое для расследования".

Представитель МИД Эстонии добавил, что с Россией не связывались, "поскольку мы не видели в этом необходимости".

Как известно, в ночь на 8 октября при неизвестных обстоятельствах оказался поврежденным газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию, а также телекоммуникационный кабель эстонского оператора.

Ранее сообщалось, что Центральная криминальная полиция Финляндии в рамках расследования инцидента проверяет информацию о судах, которые находились в районе на тот момент – Newnew Polar Bear под флагом Гонконга и российский корабль "Севморпуть".

Подробно об этом читайте в статье Шторм или диверсия? Финляндия и Эстония расследуют "взрыв" газопровода на дне Финского залива