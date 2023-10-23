Держоргани Польщі раптово замовили шредери після парламентських виборів

Польські спецслужби перевіряють імовірне знищення документів деякими державними органами після парламентських виборів на тлі повідомлень, що вони оголосили тендери на закупівлю шредерів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації RMF FM.

Минулого тижня ЗМІ написали, що польські служби розвідки та військової контррозвідки нібито створили спеціальні комісії, яким доручили проаналізувати державні документи й вирішити, які файли передуть в архів, а які будуть знищені у шредерах.

Один із колишніх офіцерів розвідки розповів RMF FM, що зазвичай така робота відбувається наприкінці січня або на початку лютого, нині ж це сталось одразу після парламентських виборів 15 жовтня.

Паралельно журналісти й опозиційні політики виявили тендери кількох держустанов Польщі на масову закупівлю шредерів.

Приміром, Агентство внутрішньої безпеки Польщі. виділило 250 тисяч злотих на придбання 55 пристроїв для знищення паперу, а польське Міністерство розвитку і технологій хоче відремонтувати всі свої шредери. Тендер на "утилізацію та знищення сертифікованих документів" оголосила й польська залізнична компанія PKP Intercity.

Опозиційні партії Польщі вважають, що держустанови таким чином хочуть приховати факти несанкціонованої оплати політичної реклами партії влади "Право і справедливість". Вони також стверджують, що знищення секретних документів відбувається і в армії Польщі – що Міністерство оборони офіційно заперечує.

Заступник міністра-координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарин заявив RMF FM, що жодна служба не знищує документи. Він також заявив, що ні у військових службах, ні в цивільних службах не створювали комісій для перегляду або знищення поточної документації.

А заступник міністра юстиції Польщі Себастьян Калета назвав повідомлення про шредери "сіянням паніки з боку опозиції": "Ми працюємо в нормальному режимі, ми просто чекаємо, коли буде сформована парламентська більшість".

Нагадаємо, згідно з офіційними даними, до парламенту Польщі проходять п’ять політсил і блоків: керівна партія "Право і справедливість" з результатом 35,38%, ключовий опозиційний блок "Громадянська коаліція" з 30,70%, "Третій шлях" з 14,40%, "Лівиця" з 8,61% та крайня права "Конфедерація" з 7,16%.

З такими результатами виборів попри формальну перемогу партії "Право і справедливість", яка керувала країною останні вісім років, "Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Лівиця" отримують шанс сформувати уряд.

Детально на тему виборів у Польщі – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Польща голосує за зміну влади: що це означає і як зміняться відносини з Україною.